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Asya’da ithal slab fiyatları hala baskı altında, Rusya’dan düşük fiyatlı teklifler verildi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Asya pazarında ithal slab fiyatları baskı altında kaldı.

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