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Asya slab piyasasında yükseliş devam ediyor

Asya’da ithal slab fiyatları, yassı çelik segmentindeki yükseliş eğilimiyle desteklenerek geçtiğimiz hafta daha da arttı.

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