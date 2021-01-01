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Asya slab piyasasında beklentiler Çin çıkışlı sıcak sac fiyatlarındaki toparlanmaya rağmen zayıf

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Asya slab piyasasında beklentiler çok fazla iyileşemedi ve alıcılar yaklaşık 650$/mt CFR ...

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