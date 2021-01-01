﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Asya slab ithalatında Çin’den gelen talep sayesinde aktif olmaya devam ediyor, ancak fiyatlar düştü

Asya ithal slab piyasasında alımlar, Çin’in ilgisiyle geçtiğimiz hafta yüksek seyretti. Karşı teklifler Eylül ayının ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.