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AB yerel sıcak sac piyasasında fiyatlar sabit, yükseliş beklentileri var

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, yerel fiyat aralığının büyük ölçüde yatay seyrettiği AB sıcak sac piyasasında durum ...

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