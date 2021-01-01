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Vietnam Güneydoğu Asya’ya inşaat demiri satışlarında aktif, fiyatlar düştü

Geçtiğimiz hafta, Güneydoğu Asya ithal inşaat demiri piyasasında Vietnam çıkışlı düşük fiyatlı daha aktif teklif ve satışlar ...

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