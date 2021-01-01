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Türkiye’den dış piyasalara verilen ticari profil fiyatları yüksek hurda fiyatları nedeniyle artış kaydetti

Türkiye’den dış piyasalara verilen ticari profil fiyatları, hurda ve kütük fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle 20$/mt artışla 720$/mt FOB’a yükseldi.

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