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Türkiye’de yerel inşaat demiri spot fiyatları daha da düştü

Bugün, 20 Ocak tarihinde, Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları düne kıyasla 50-120 TL/mt (6-15$/mt) düşüş gösterdi.

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