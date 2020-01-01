﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel inşaat demiri spot fiyatları çoğunlukla düştü

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları geçtiğimiz Pazartesi gününe kıyasla TL bazında Karabük Bölgesi hariç 20-50 TL/mt düştü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.