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Türkiye’de yerel inşaat demiri fiyatları yatay seyretti

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar sonucu geçtiğimiz Cuma gününe kıyasla TL bazında değişmedi.

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