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Türkiye’de yerel inşaat demiri fiyatları sertçe düştü

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları, geçtiğimiz Cuma gününe kıyasla 120-160 TL/mt düştü.

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