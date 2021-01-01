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Türkiye’de yerel filmaşin teklifleri hafta başında revize edildi

Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları, son birkaç bağlantıdaki zayıf hurda fiyatları, döviz kurundaki ani dalgalanmalar ve bu ...

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