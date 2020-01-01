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Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları hafifçe arttı

Türkiye iç piyasasında yerel filmaşin fiyatları, güçlü ithal hurda fiyatları ve devam eden ihracat teslimatları nedeniyle 5-10$/mt arttı.

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