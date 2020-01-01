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Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları yeniden yükseldi

Bugün Türkiye ithal hurda piyasasında kaydedilen sert yükselişi takiben spot inşaat demiri piyasasında fiyatlar 100-130 TL/mt arttı.

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