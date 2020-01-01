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Türkiye’de kabul edilebilir kütük fiyatları düştü, alıcılar önümüzdeki hafta piyasaya dönecek

Ocak ayının son haftasında, Kardemir’in yerel satışları dışında ticaret yapılmadığı için Türkiye kütük piyasası çoğunlukla sessiz kaldı.

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