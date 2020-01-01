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Türkiye yerel filmaşin piyasasında fiyatlar çoğunlukla yatay seyretti

Türkiye yerel filmaşin piyasasında liste fiyatları İskenderun’da alt sınırdan yalnızca 10$/mt ve ortalama 5$/mt düşüş gösterdi.

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