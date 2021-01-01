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Türkiye yerel filmaşin piyasası durgun seyrediyor

Türk üreticiler mevcut filmaşin fiyatlarını sabit tutmaya çalışırken, alıcılar, fiyatların düşürülmesi amacıyla daha fazla baskı kurdu.

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