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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye uzun mamul ihracat piyasası durgun seyrediyor

Türk tedarikçileri dış piyasalara verdiği uzun mamul fiyatlarını şimdilik sabit tutmayı hedeflerken, tatil döneminin bitmesini bekliyor.

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