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Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları dolar bazında yükseldi

Bugün, 11 Haziran’da, Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında spot fiyatlar Marmara Bölgesi’nde 10 TL/mt (7$/mt) artış gösterdi.

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