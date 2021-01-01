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Türkiye ithal kütük piyasası durgun, daha net bir görünüm bekleniyor

Son zamanlarda Türkiye kütük piyasasında ticaret hala durgun. Bazı yerel alıcılar ve yabancı tedarikçiler Kardemir’in yeni ...

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