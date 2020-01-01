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Türkiye inşaat demiri ihracat fiyatları artan hurda maliyeti nedeniyle 25$/mt yükseldi

Türk üreticiler, artan ithal hurda fiyatları nedeniyle inşaat demiri ihracat fiyatlarını 525-535$/mt FOB aralığına çıkardı.

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