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Türkiye çıkışlı uzun ürün fiyatları canlı talep ve siparişler sayesinde güçlendi

Türkiye çıkışlı uzun ürün fiyatları bu hafta, güçlü ithal hurda fiyatları sayesinde yükseldi, ancak uluslararası alıcılar hurda ...

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