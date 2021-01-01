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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatları sabit, talep zayıf

Türk tedarikçiler, hammadde segmentindeki son gelişmeleri izleyerek dış piyasalara verdikleri uzun mamul tekliflerini sabit ...

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