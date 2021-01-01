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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatları durgun ticaret sebebiyle düştü

Türk çelik üreticileri, Avrupalı alıcıların tatilden dönmelerine rağmen, global talepteki durgunlukla mücadele etmeyi sürdürüyor.

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