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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatları baskı altında

Türk üreticiler, ülkede görülen finansal belirsizlik ve hızlı kur dalgalanmaları koşullarının altında yollarını bulmaya ...

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