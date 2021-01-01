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Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları sabit kaldı

Türk tedarikçiler, uluslararası talep zayıf olduğu için yeni satışlar yapma konusunda acele etmiyor.

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