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Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları önemli oranda düştü

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde çoğu Türk ticari profil üreticisi dış piyasalara verdikleri fiyatları aralığın alt limitinden 20$/mt düşürdü.

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