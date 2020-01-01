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Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları önemli oranda arttı

Türkiye’de ticari profil ihracat fiyatları köşebent için 45-60$/mt artarak Şubat sevkiyatlı olmak üzere 555-580$/mt FOB aralığına yükseldi.

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