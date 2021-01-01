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Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları hafifçe düştü

Geçtiğimiz son iki haftada, Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları, 800-820$/mt FOB’dan 790-800$/mt FOB’a indi.

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