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Türkiye çıkışlı inşaat demirinin resmi fiyat aralığı yükseldi

Türkiye’de yapılan ithal hurda bağlantılarında fiyatların yükselmesi, Türk uzun çelik ihracatçıları arasındaki iyimser beklentilere katkıda bulundu.

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