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Türkiye çıkışlı inşaat demiri fiyatları arttı, talep durgun

Türk tedarikçiler, hammadde fiyatlarındaki gidişatı takip ettikleri için yeni inşaat demiri bağlantısı gerçekleştirmeyi ...

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