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Türk üreticiler inşaat demiri ihracat fiyatlarını korumaya çalışıyor, Asya piyasası yeniden aktif

Türkiye çıkışlı inşaat demiri fiyatları önceki haftaya göre değişmeyerek 465-470$/mt seviyesinde yer alıyor.

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