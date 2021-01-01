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Türk üreticiler ince ebatlı yerel inşaat demiri ekstralarını yukarı yönlü revize etti

Türk inşaat demiri üreticileri, bugün itibarıyla, ince ebatlı yerel inşaat demiri fiyatlarına yönelik ekstralarını yukarı yönlü revize etti.

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