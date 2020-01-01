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Türk inşaat demiri üreticileri Latin Amerika’ya inşaat demiri satışlarında aktif

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Tür çelik üreticileri dış piyasalara verdikleri inşaat demiri tekliflerini 5$/mt yükseltti.

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