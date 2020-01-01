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Türk ihracatçılar inşaat demiri fiyatlarını artırmaya çalışıyor

Türkiye’de inşaat demiri ihracatçılarının çoğu 450-455$/mt FOB aralığından teklif sunarken, bazı üreticiler 460$/mt FOB seviyesinden teklif veriyor.

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