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Tokyo Steel geçen ayki yükselişin ardından Şubat ayı fiyatlarını sabit tuttu

Bu kapsamda şirketin inşaat demiri fiyatları 73.000 JPY/mt (703$/mt) fabrika çıkışı, H-profil fiyatları ise 93.000 JPY/mt ...

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