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Suudi inşaat demiri üreticileri düşük arz seviyesinden destek görmeyi bekliyor

Suudi inşaat demiri üreticileri, küresel çelik ve hammadde piyasalarındaki olumsuz beklentilere karşın fiyatlarını düşürmemeye çalıştı.

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