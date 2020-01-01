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Suudi Arabistan’da ithal filmaşin fiyatları iç piyasa fiyatlarına uygun olarak revize edildi

Suudi Arabistan’da yerel üretici Hadeed’in geçtiğimiz hafta yaptığı fiyat açıklamasının ardından, ithal filmaşin teklifleri de yükseldi.

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