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Suudi Arabistan filmaşin piyasasında hareketlilik bölgesel tedarikçilerin ilgisini çekti

Suudi Arabistan filmaşin piyasasındaki hareketlilik, yerel üretici Hadeed dahil olmak üzere bölgesel üreticilere daha net bir görünüm kazandırdı.

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