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Shagang Group Ocak ayı sonu için uzun çelik fiyatlarını sabit tuttu

Çin’in Jiangsu eyaletinde faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük özel çelik üreticisi konumundaki Shagang Group 21-31 Ocak ...

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