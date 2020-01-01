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Shagang Group Mart ayı başı için yerel inşaat demiri fiyatlarını 23$/mt artırdı

Çin’in Jiangsu eyaletinde faaliyet gösteren Shagang Group 1-10 Mart tarihleri için uzun çelik liste fiyatlarını duyurdu.

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