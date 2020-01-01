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Shagang Group Haziran ortası için inşaat demiri fiyatlarını 47$/mt düşürürken, diğer uzun mamul fiyatlarını sabit tuttu

Jiangsu eyalati merkezli, Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Shagang Group, 11-20 Haziran tarihleri için uzun mamul fiyat listesini duyurdu.

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