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Shagang Group Aralık ortası için yerel uzun çelik fiyatlarını sabit tuttu

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi konumundaki Shagang Group 11-20 Aralık tarihleri için uzun çelik liste fiyatlarını duyurdu.

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