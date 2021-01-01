﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Piyasa görüşü: Çin’in yarı mamul ithalatı yavaşlamasına rağmen bitecek gibi gözükmüyor

Talep ve fiyatlarda son görülen düşüşe rağmen, önümüzdeki 2-3 çeyrek için yarı mamul ithalatı Çin piyasasının önemli bir parçası olmaya devam edecek.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.