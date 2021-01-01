﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Pakistanlı üreticiler yüksek girdi maliyetlerinin ardından inşaat demiri fiyatlarını artırdı

Hammadde fiyatlarında devam eden artışın ardından, Pakistanlı üreticiler de beklendiği üzere inşaat demiri fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.