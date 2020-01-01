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Pakistanlı üreticiler inşaat demiri fiyatlarını artan girdi maliyetleri nedeniyle yükseltti

Yüksek girdi maliyetleri, Pakistanlı inşaat demiri üreticilerinin üstünde baskı oluşturmaya devam etti.

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