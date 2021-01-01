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Pakistanlı inşaat demiri üreticileri fiyatlarını 5.000 PKR/mt daha artırdı

Pakistanlı başlıca inşaat demiri üreticileri, enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle inşaat demiri tekliflerini artırdığını duyurdu.

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