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Pakistan’da inşaat demiri fiyatları artan girdi maliyetleriyle yükseldi

Yükselmeye devam eden girdi maliyetleri, Pakistanlı inşaat demiri üreticilerini bu hafta yeniden fiyatlarını yükseltmeye zorladı.

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