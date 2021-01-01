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Mısır’ın kütük alımına dönmesi BDT çıkışlı fiyatları destekledi

İthalat tarafında birkaç haftalık sessizliğin ardından Mısırlı alıcıların tekrar kütük alımına dönmesi BDT çıkışlı fiyatlara gereken desteği sağladı.

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