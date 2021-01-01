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Maliyet artışı ve düşük arz İtalya’da yerel inşaat demiri fiyatlarını destekledi

İtalya’da yerel uzun mamul fiyatları, geçtiğimiz birkaç haftalık süre içerisinde, çoğunlukla maliyetlerin yükselmesi sonucunda arttı.

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